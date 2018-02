Nemocný Novotný už je nejspíš z nejhoršího venku a rodina se raduje: Jsme rádi, že to jeho srdíčko zvládlo

Petr Novotný se statečně vzpamatovává z otravy krve. Michaela Feuereislová

Podle posledních informací to vypadá, že se jeho zdravotní stav lepší. Národem milovanému baviči vlivem otravy krve selhávaly ledviny a další důležité orgány, a proto byl připojen na podpůrné přístroje, které zajišťovaly chod jeho životních funkcí. Od neděle už ale Novotný sám dýchá a začíná se cítit lépe.

„Táta je den ode dne lepší, od neděle není v umělém spánku, dýchá už sám, vnímá a komunikuje s rodinou i personálem,” uklidnil nás dobrou zprávou bavičův syn Pavel, který je vděčný za skvělou péči v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích, kde je jeho otec hospitalizován.

Novotného může i přes hrozbu chřipkové epidemie navštěvovat rodina. „Každý den je u něj někdo z rodiny. Otec je zdravě na**aný, že je v nemocnici, a my jsme šťastní, že jeho srdíčko zvládlo to, co se ty první tři kritické dny dělo,” říká Pavel Novotný a dále dodává: „Táta se z toho opět vyhrabe, to není moje přání, to je něco, čemu už teď věřím.” ■