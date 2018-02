Kyselinu na obličej nebo olej na růst vlasů? No jasně!

RENOVALITY hyaluronové sérum jako zázrak na pleť

"Sérum je úžasné, krásně stahuje a jak zaschne, tak pleť je sametově hebká, že to není ani možné. Moc chválím! Hlavně se vůbec netrhá, jak to bylo u jiných sér, zase další super výrobek. Výsledky jsem viděla již po 14 dnech, vrásky kolem očí, co mě tak trápily, jsou už o dost méně viditelné,“ napsala nám naše zákaznice Olga. Naše sérum je jiné než ta ostatní. Obsahuje kyselinu hyaluronovou a růžový hydrosol, který dodá séru krásnou a jemnou vůni. Růžový hydrosol podporuje celkovou regeneraci pleti a má výborný zklidňující účinek. Sérum má doma již několik tisíc žen a nedají na něj dopustit.