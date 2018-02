Vnadná Anife skotačila na dinosaurovi: Tílko málem nestačilo na její ženské zbraně v pohybu

Anife Vyskočilová Video: archiv FTV Prima

Nejprve se roztočila v kasínu, kde ji kamera snímala hezky shora. Ještě více se Anife zapotila při rodeu na dinosaurovi. Tehdy měla co dělat, aby vnady udržela na jejich místě. Neunikla ani úkolu, v němž musela její hlava projít dráhou plných nepříjemných nástrah.

„Upřímně řečeno, na začátku jsem vůbec nevěděla, co je to Pevnost Boyard. A když jsem podepsala smlouvu, tak jsem si myslela, že je to natáčení někde v Praze. Až potom mi můj syn říkal – podívej se na to, ať vůbec víš, co jdeš dělat, protože to není v Praze, ale je to ve Francii. Tak jsem se na to podívala a říkala jsem si – ne, ne, ne, musíš to odmítnout, to nedáš. Ale můj přítel řekl, že tam půjdu a ať mu tam nedělám ostudu,“ prozradila Anife, která neměla tušení, co ji čeká.

Nakonec Pevnost Boyard absolvovala rovnou jako kapitánka. K pokladu se v neděli pokusí dovést Dominiku Mesarošovou, Ondřeje Rumla, Alberta Černého a Petra Buchtu. ■