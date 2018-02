Krásná manželka i dětičky: Fotbalista Milan Baroš se pochlubil svými rodinnými poklady

Barošovi si dopřávají dovolenou v teple. Foto: Instagram T. Barošové

Fotbalista Baníku Ostrava Milan Baroš (36) si zimní počasí umí zpestřit! Bývalý fotbalový reprezentant miluje léto, a tak vzal rodinku na krátkou dovolenou do Dubaje, kde vládne sluníčko a horké teploty.

A to je přesně to, co s manželkou Terezou oba dva zbožňují. Ač jim společnost dělají oba synové Patrik (7) a Matteo (5), našli si čas i na romantiku ve dvou a oslavu Valentýna.

Rodinku má oblíbený fotbalista opravdu nádhernou. Jeho manželka Tereza, dříve známá pod příjmením Franková, je bývalou modelkou, ale křivky manekýny si díky pravidelnému cvičení udržuje dodnes.

Dvojnásobná maminka má postavičku pořád parádní, a tak se vůbec nemusí bát, že by se Milan poohlížel někde jinde. Takovou krásnou manželku mu totiž každý může jenom závidět. ■