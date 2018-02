Na tom, že je krásná blondýnka, nelpí: Půvabná herečka ze sebe udělala šišlavou maškaru

Henrieta Hornáčková Super.cz

"S kolegyní jsme už herecké workshopy měly v divadle ABC, jmenují se Divadelní abeceda a jedou už druhou sezónu. Práce s dětmi mě vždycky bavila. Kromě herectví mám vystudovanou i pedagickou práci a pořád jsem se tomu nevěnovala a čekala, kdy přijde ta chvíle. A teď jsem to zúročila hned dvojnásobně, právě i díky nadačnímu fondu Veroniky Kašákové, a podpořila nás i Praha 1, když jsme začaly pracovat právě s dětmi z dětského domova," řekla nám Henrieta po představení To jsme my, které nazkoušela a uvedla v divadle Rokoko.

Na téměř hodinové představení měly děti i Henrieta jen deset zkoušek, publikum ale bylo nadšené. Usedly v něm ostatně i známé herecké tváře. "Bylo to náročné, navíc jsme za dětmi dojížděli do domova, protože se nedalo zkoušet v Praze. Ale byl to roztomilý záhul, protože ty děti vám dodávají spousty síly a energie," míní Henrieta, která se z krásné blondýnky v představení převtělila v šišlavou a šerednou maškaru a vůbec jí to nevadilo. ■