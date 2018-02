Největší valentýnský trapas Michala Kavalčíka? Z té ostudy byl rudý až za ušima

Letos Michal tráví Valentýna s těhotnou přítelkyní Zuzanou. Foto: archiv M. Kavalčíka

Herec a moderátor Michal Kavalčík (42) žije už několik let se svou přítelkyní, manažerkou Zuzanou. Letos v červenci očekávají narození prvního společného potomka. Se svou přítelkyní samozřejmě stráví také letošní svátek svatého Valentýna.

„Letos budeme poprvé u slavnostní večeře tři a moc se na to těšíme. Budeme si to spolu s mou Zuzankou krásně užívat,“ popsal letošní plány oslavy Michal. Pokud jde o dárky z lásky, dokáže ocenit spíš než ty materiální, že mu partnerka věnuje svůj čas.

„Dárečků jsem od ní dostal hodně, ale vyzdvihl bych to, že mě přítelkyně dlouhodobě a dobrovolně učila jezdit na koních a věnovala mi veškerý volný čas, abych se to naučil. A je to krásný dárek. A já si ho fakt vážím. Protože společná vyjížďka na koních je prostě žůžo a krása,“ prozradil Michal, který v současné době účinkuje v muzikálech Mýdlový princ a Muž se železnou maskou v Divadle Broadway.

Prozradil nám i svůj největší valentýnský trapas. „Ještě v mladých letech jsem šel kupovat kondomy do drogerie. Když jsem přišel na řadu u pokladny, tak u mé krabičky byl poškozen čárový kód. A tak se paní pokladní zvedla a přes tři pokladny zakřičela na celou prodejnu na kolegyni: ,Marcelko – prosím tě ty kondomy XXL jsou teď za kolik…?´ No a všichni se v těch frontách samozřejmě na mě podívali. No strašný trapas,“ červená se Kavalčík ještě teď. ■