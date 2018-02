Zkrátila vlasy i sukni! Bujnými vnadami nedisponuje, tak Aneta Vignerová vystavuje dokonalé nohy

Aneta Vignerová Super.cz

"Po dlouhé době jsem si vzala krátkou sukni, přijde mi, že jsem úplně nahatá. Nemám toho moc nahoře, tak alespoň ty nohy," řekla Super.cz Vignerová.

Že by si vnady nechala zvětšit, bylo před časem ve hře. Uvažovala o plastice. "Jednu dobu jsem přemýšlela, uvažovala jsem o přifouknutí. Ale pak jsem si to rozmyslela. Vypadala bych moc mohutně, neslušelo by mi to. Mám svoje prsíčka ráda," usmívá se modelka.

Aneta se zbavila také své havraní hřívy a vlasy nechala ostříhat na mikádo. "Zkrátila jsem hodně, jsem moc spokojená. Jsem ráda, že ta příležitost je, je to praktický, líbí se mi to. Měla jsem dlouhé vlasy celý život," dodala Vignerová. ■