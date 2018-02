Návrhářka Natali Ruden už nemůže krajky ani vidět: Jaké modely doporučuje pro vrcholící plesovou sezónu?

Natali Ruden Super.cz

"Kovářova kobyla chodí bosa, takže já letos ještě na plese nebyla. Nicméně jako odborník mohu říct, že zaprvé by měla žena zvolit hlavně šaty, ve kterých se cítí dobře. Letos by ale měly být přiléhavější siluety," míní.

A co oblíbené krajky anebo průsvitné kousky, které se nám na plesech rozmohly? "Já osobně už krajky nemůžu ani vidět. Přijde mi, že všichni nosí krajky a je to všechno stejné a postrádá to individualitu. Sice mám v kolekci několik krajkových modelů, protože jsou dámy, které nedají na krajky dopustit, ale já už bych do nich nešla. osobně si chystám nadýchané šaty, protože ráda chodím trochu jinak. A pak ještě stříbrný přiléhavý model ze splývavého materiálu," prozradila Natali, která se chystá právě na zmíněný Československý ples.

Návrhářka má ráda barevnější modely, i když oblíbenou černou nezavrhuje. "Černá je vždy elegantní a krásná. Dámy by měly svůj šatník sledovat a modely střídat, jednou jít klidně v té černé, ale pak zase třeba v béžové, když už jsme u neutrálních barev. Hlavně nenudit. A jak jsem říkala, hlavně si vybírat šaty, které jí sedí a sluší, a nekoukat na to, co nosí ostatní," uzavřela. ■