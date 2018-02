Jak slaví Valentýna seriálové hvězdy? Sandra Nováková frnkla do Thajska, Laurinová by ráda do sauny

Sandra Nováková s přítelem Vojtěchem Moravcem a synem Mikulášem Herminapress

Něco takového by si představovala i herečka Sabina Laurinová (45). „Umím si představit den po Praze, jako si ho užívají turisti. Nikam bychom nemuseli, šli na procházku, plavbu lodí po Vltavě. Anebo den na horách, zalyžovat si, jít na procházku, dát si dobrý oběd, saunu nebo masáž a usnout na peci,“ usmívá se Sabina Laurinová, kterou diváci vídají v seriálu Modrý kód.

Poslední dobou se ale i mezi Čechy stávají stále oblíbenější sluncem vyhřáté destinace, kam odletěla i kolegyně Sabiny Laurinové Sandra Nováková (35). „Já už si asi deset let přeju podívat se do Thajska a vzhledem k tomu, že 12. února odlétáme, tak se to splní a strávíme ho tam,“ nadšeně nám ještě před odletem svěřila sympatická herečka, jejíž cestovatelské nezdary jsou legendární, a tak nezbývá než jí popřát, aby tentokrát cesta proběhla bez problémů.

Zatím to prý vypadá nadějně a minimálně nejsou hlášené žádné rozmary počasí. Za teplem by se rádi vydali i představitel doktora Matyho, David Gránský (25) a Jakub Štěpán neboli záchranář Petr.

„Kdyby to otočením Arabelina prstenu šlo, tak bych dal zatím to nejkrásnější místo, kde jsem byl, a to je Havaj,“ říká David, který je ale zavalen prací, a tak si o cestování za oceán může nechat jen zdát. „Kdybychom měli vypadnout, určitě by to bylo někam do tepla za sluníčkem – Karibik, Miami, Havaj,“ směje se Jakub, ale zdá se, že ho uspokojí i domácí program.

„Možná to bude znít jako klišé, ale oba budeme rádi, když se sejdeme brzy doma, lehneme si do postele, pustíme film anebo si budeme jen povídat,“ zasnil se herec. ■