Tomuhle miminku závidí snad každý muž! Britská herečka je i v roli matky nebezpečně sexy

Za sebou má roli v seriálu The Only Way Is Essex i účinkování v úspěšné televizní show Celebrity Big Brother. Teď si ale britská herečka Amy Childs (27) užívá roli, která je v životě každé ženy tou nejkrásnější - je maminkou desetiměsíční dcerky Polly. S jejím otcem Bradleym Wrightem však nezůstala, což je pro obě asi jen dobře - v pouhých 26 letech už má totiž nenapravitelný zlodějíček docela bohatou kriminální minulost.