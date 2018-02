Její sexy tvary hltá na sociální síti 6 miliónů fanoušků. Teď modelka předvedla své křivky jen v bikinách

Vnadná a mladá, s postavou typu přesýpacích hodin. To jsou základní devizy glamour modelky Demi Rose (22) Profimedia.cz

Postava britské modelky Demi Rose (22) se rozhodně nemusí líbit každému. Specifické tvary této nevysoké krásky mohou pro mnoho mužů znamenat jasné tabu. Ti, co mají rádi ženské křivky, typu vosí pas a velká..., no řekněme raději ´širší boky´, které v kombinaci s dalšími dispozicemi vytvářejí dojem přesýpacích hodin, si však u Demi přijdou rozhodně na své. Ona je totiž prototypem této kategorie ženské krásy.

Bývalá přítelkyně amerického rapera Tygy se nyní na Instagramu svým více než 6 miliónům příznivců pochlubila několika snímky z výletu na Kapverdy, kam se zaletěla podívat i s kamarádkou, která jí dělala během krátké dovolené společnost. Na fotkách si Demi v háčkovaných bikinách užívá koupele v bahně slaného jezera v kráteru spící sopky na ostrově Sal.

Pozornosti médií si tato urostlá slečna užívá asi dva roky, právě od okamžiku, kdy se s ní Tyga párkrát ukázal na veřejnosti. Loni se pak svěřila, jak se spolu seznámili. Demi slavného rapera potkala vlastně náhodou na filmovém festivalu v Cannes. A hned to prý mezi nimi zajiskřilo. „Zajímavé na tom bylo, jak se to stalo rychle. Šla jsem v Cannes na party a narazila na něj. Bylo to hezké a vídali jsme se tam spolu. Taky jsme tam pak spolu ještě chvilku zůstali,“ vzpomínala modelka. „Nakonec jsme tam spolu zůstali až do konce. Máme se rádi, ale každá z našich cest jde, bohužel, jiným směrem,“ dodala. ■