První fotky Kylie Jenner jako novopečené maminky: Že rodila teprve před pár dny, na ní nepoznáte

Kylie Jenner Profimedia.cz

Nyní přinášíme fotku, kterou pořídila ve svém Bentley, jehož interiér barevně ladí s teplákovou soupravou, kterou má na sobě. Kylie je za volantem pohodlně usazená, pohrává si s vlasy a klopí oči. A díky zralému výrazu, jež získají všechny ženy poté, co se stanou matkami, je snad ještě hezčí.

Kylie byla ve světě on-line přenosů, sdílených díky reality seriálu ze soukromí dívčího klanu Keeping Up with the Kardashians, jako doma. A postupem času se z ní stala odbornice na sociální sítě, protože velmi dobře odhadla jejich potenciál. Vždyť právě na této platformě postavila svoji obrovskou popularitu, kterou přiživovala nekonečnou zásobou podobných sexy příspěvků. A vše navíc šikovně spojila s byznysem. ■