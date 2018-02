Úřadující královna krásy vystavila své vnady: Pod bílý model si nevzala podprsenku!

Kateřina Kasanová Super.cz

"Vnady pojištěné nemám, prádlo, tedy podprsenku nemám. Trošku obavy mám, ale cítím se dobře. Styling mi dělal návrhář Sam Dolce a myslím, že vybral dobře," řekla Super.cz Kasanová.

Kateřina patří mezi naše nejvyhledávanější modelky. Přiznává, že je pro ni hodně náročné skloubit modeling a školu. Letos maturuje.

"Mám toho opravdu hodně, dělám maturitu, furt jsem se do modelingu nevrhla naplno. Těším se, až dokončím maturitu, pak na to vlítnu na sto procent. Je to teď i ve škole horší, ale snažím se. Od rána do noci se učím, myslím, že to zvládnu," dodala Kateřina, která i přes to, že vyhrála roční pronájem bytu v centru Prahy, zůstala bydlet na severu Čech.

"Zůstala jsem doma do té doby, než dodělám školu. Dojíždění z Prahy je pro mě náročnější, po maturitě už se ale určitě nastěhuju do bytu v Praze," dodala Kasanová. ■