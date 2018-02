Tohle měla být jeho další role: Poslední rozhovor s Viktorem Dykem před strašným úrazem

Viktor Dyk se na roli lorda Farquaada moc těšil. Super.cz

Viktor měl hrát roli lorda Farquaada v muzikálu Shrek, který se momentálně připravuje. Jeho jevištní partnerkou měla být i jeho bývalá manželka Ivana Jirešová (40). Vzhledem k režijní představě měl celé představení odehrát na kolenou, a tehdy se strachoval, aby si znovu nepohmoždil koleno, které už měl jednou operované.

"Moc se na to těším, protože to bude komedie a já strašně zbožňuju humor v jakékoli formě," řekl Super.cz. Bohužel v tuto chvíli můžeme jen věřit, že se jeho zdravotní stav zlepší a snad si ještě lorda Farquaada bude moct zahrát. Momentálně je jeho stav stabilizovaný a ukáže se, co bude dál. ■