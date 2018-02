Auto s logem Muže roku přilákalo zloděje: Matyáš Hložek přišel o notebook s bakalářskou prací

Matyáši Hložkovi vykradli auto. Michaela Feuereislová

Součástí vítězství v soutěži Muž roku bylo pro Matyáše Hložka i to, že jezdí s vozem s logem soutěže. To se ale tentokrát nevyplatilo. Je možné, že právě ono přilákalo nenechavého zloděje, který mu rozbil okénko a ukradl mj. notebook. Finanční ztráta ovšem není tou nejhorší.

"Jeli jsme s maminkou do motolské nemocnice za neteří a auto jsem zaparkoval na parkovišti v areálu. Bohužel mě nenapadlo, že ho asi moc nehlídají a notebook jsem si z auta nevyndal. To, že by mi ho ukradli, bych přežil, ovšem měl jsem v něm už skoro dopsanou bakalářskou práci," svěřil Matyáš Super.cz ještě v den, kdy se mu to přihodilo.

Okénko u auta měl zatím jen přelepené izolepou, protože s prezidentem soutěže Davidem Novotným slíbil dorazit na tiskovou konferenci dívčí soutěže krásy Miss Czech Republic, s níž bude v budoucnosti Muž roku spolupracovat a nahradí tak dosavadní spolupráci s Českou Miss. Na krásky z Miss Czech Republic se budou moci těšit už letošní finalisté, kteří vzejdou s castingů, jejich termíny už jsou vypsány.

Nicméně vraťme se k nešťastnému Matyášovi. Ten totiž navíc neměl bakalářskou práci nijak zálohovanou. "Vyčerpal jsem prostor na iCloudu, takže se mi nezálohuje nic. Nezbývá mi než práci napsat znovu, a to ji mám už za čtrnáct dní odevzdat. Dal bych si pár facek," řekl nám smutně. ■