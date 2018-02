Sharon Stone otevřeně promluvila o mrtvici: Lékaři jí dávali 5% šanci na přežití

Sharon Stone na charitativní akci při lednových Grammy Profimedia.cz

Řeč na to přišla během hovoru o oblíbených pořadech, v němž Stone zmínila momentálně populární The Crown, ale i dokument s názvem My Beautiful Broken Brain. Herečka jej pochválila jako jeden z nejlepších pořadů, co v televizi viděla. A při té příležitosti otevřeně promluvila o vlastní zkušenosti. „V roce 2001 jsem prodělala mrtvici a 9denní krvácení do mozku, to navždy změnilo můj život. Měla jsem pětiprocentní šanci na přežití,“ svěřila.

Stone tehdy částečně ochrnula. „Když jsem se vrátila (z nemocnice) domů, nemohla jsem skoro chodit. Neviděla jsem na levé oko, neslyšela na levé ucho. Téměř tři roky jsem neuměla napsat své jméno. Má paže neposlouchala hlavu, musela jsem se znovu učit číst a psát. I mluvit. Trvalo roky, než jsem si byla jistá levou nohou, ale nakonec se vše srovnalo,“ popsala.

Když pak začala znovu hrát - objevila se např. v seriálu Zákon a pořádek: Ústav pro zvláštní oběti - projevily se potíže s pamětí. „Ale už jsem v pohodě,“ dodala. Co do televizní tvorby, Stone doporučuje pořady, jež se věnují historii rozmanitých kultur. ■