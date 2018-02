Archivní foto: Sympatický reportér Primy býval tlusťoch s přezdívkou Kulička!

Matěj Misař ve 14 letech Foto: archiv FTV Prima

Oproti své nynější váze sedmdesát tři kilogramů je na archivním záběru za solidního tlouštíka. "Začalo to vlastně kolem osmého roku, kdy jsem se začal věnovat počítačovým hrám. A protože už od mala ve všem chci být nejlepší, začal jsem si někdy kolem třinácti hraním i přivydělávat v profesionálním týmu,“ prozradil Matěj.

To s sebou nese hodně času na trénink, takže čtrnáct hodin denně u počítače nebylo pro Matěje nenormální. Hodně jídla a málo pohybu prostě udělalo svoje.

"Takže jasně, narážky na moji váhu byly. I různé přezdívky jako Kulička. Naštěstí mě to kolem patnácti začalo štvát. Chtěl jsem s tím něco dělat, ale nějak jsem netušil co. Pak přišlo tancování, zničehonic a neuvěřitelně mě to chytlo. A já chtěl být zase nejlepší. Trénoval jsem hodiny denně. Někdy i pět hodin. To pak kila letí dolů, ani nevíte jak. Časem se mi to opravdu podařilo, dokonce jsem tancoval i na šampionátu v Miláně,“ směje se reportér.

Právě díky tanci se dostal k moderování. "Jednou nám chyběl speaker. Tak tehdy řekli, že jsem nejukecanější. A bylo to. Za pár měsíců jsem si uvědomil, že mě něco baví víc než tanec,“ řekl pro Top Star magazín Matěj.

O co víc mu teď chutná, o to víc cvičí a běhá, aby si držel váhu. "Láska k jídlu mě drží pořád. Miluju zkoušet nové chutě a šťavnatému burgeru prostě neodolám,“ říká Matěj. ■