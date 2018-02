Tohle že je seriálová kráska s tucty ctitelů? Hvězda Teorie velkého třesku šokovala nenalíčenou tváří

Těžko byste v téhle zamračené ženské, připomínající domovnici po vytření schodiště v mrakodrapu, poznali jednu z nejlépe placených hereček současnosti Kaley Cuoco (32). Profimedia.cz

Zpocená, ufuněná, rozcuchané vlasy stažené jedním pohybem do drdolu, díky absenci make-upu více než patrná červená opuchlá víčka i pleť kolem očí. Kdepak, řeč není o žádné postavě z apokalyptického hororu, ale o americké herečce Kaley Cuoco (32). Charizmatická blondýnka, která rolí Penny ve veleúspěšném sitcomu Teorie velkého třesku nabrala nekonečné zástupy ctitelů, se zkrátka musí udržovat v kondici. A bohužel zatím nikdo nevymyslel nic efektivnějšího než dávat svému tělu pravidelně zabrat v posilovně.

S jedním ručníkem přehozeným přes rameno a druhým kolem pasu, v tričku s nápisem Láska je láska a capkající do auta v pantoflích na bolavých nohách, by v ní jednu z nejlépe placených seriálových hereček současnosti nikdo nečekal. A kdyby ji takhle potkaly malé děti, kvůli jejímu ´čertovskému´ výrazu by se mohly leknutím třeba i počurat.

Jestli Kaley takhle dře kvůli rolím, nebo se snaží třeba jen shodit nějaké to kilo, aby vypadala dobře ve svatebních šatech, jisté není. Obojí může být na místě, protože talentovaná blondýnka je od listopadu zasnoubená. O ruku ji po oslavě jejích 32. narozenin požádal její přítel Karl Cook. ■