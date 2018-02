Makarenko ruší na castinzích Miss Czech Republic promenádu v plavkách! Tady to na skandál v metru nevypadá

Taťána Makarenko Super.cz

"Slečny vnímají, že jsou na castinzích v obchodních centrech natáčeny na sociální sítě, jdou to zkusit a nevědí, jestli na to mají. Pak nepostoupí a můžou z toho mít i psychickou újmu. Chtěli jsme to všem holkám, které se k nám hlásí, zpříjemnit. Plavky je pak čekají až v semifinále," řekla Super.cz Makarenko.

I kdyby postoupily dívky, které nemají dokonalou postavu, mají pak prý spoustu času tělo vypracovat. "Pokud vybereme slečny, které budou potřebovat zapracovat na postavě, tak se o to postaráme. Důležitá je stavba těla. A pokud potřebuje pár kilo zhubnout, do finále to problém nebude, má na to spoustu času," vysvětluje.

Před pár dny také vznikla nová soutěž Miss České republiky, která navíc používá i logo tradiční soutěže krásy. Co na to říká Makarenko? "Co se týká dalších soutěží, mohou vzniknout, zaniknout. To, že něco vznikne, neznamená, že to má automaticky prestiž, historii, kvalitní pořadatele. Co se týče užívání jména a loga, to nechám na povolanějších. My se zaobíráme naší soutěží, všechny konkurenční boje vás akorát odvádí na špatnou stranu," dodala Makarenko, kterou nyní čeká 11 castingů po naší zemi a bude hledat novou královnu krásy. Vítězka získá roční pronájem bytu v Praze, osobní automobil, letenku na světovou soutěž a ceny v hodnotě 3 miliónů korun. ■