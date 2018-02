Dost bylo barových známostí. Bývalý přítel Diany Kobzanové sbalil zdravou a šťavnatou holku z české vesnice

Tahle tvárná blondýna známého playboye možná dostane i do chomoutu. Foto: archiv K. Černé

Fotbalistovou milou je půvabná modelka Kristýna Černá. Šestadvacetiletá rodačka z vesničky Zbenice nedaleko Příbrami žije v Praze teprve dva roky. Vnadná blondýna se s obletovaným playboyem kupodivu nepotkala v žádném z pražských barů. Jiskra mezi nimi nepřeskočila ani ve vyhlášeném podniku La Bodeguita Del Medio, kde Kristýna začala pracovat jako servírka.

Osud tomu chtěl jinak. „S Martinem mě seznámil můj kamarád z dětství, který dělá kondičního trenéra ve fotbalovém klubu v Příbrami. Martin tam zrovna hrál a stěžoval si, že nemůže najít žádnou normální holku. Tak se mu o mně kamarád zmínil a ukázal mu moje fotky. Mně zase poslal jeho fotku z kabiny, kde se akorát převlékal. Vyměnili jsme si čísla a tím to začalo,“ usmívá se dívka, které doslova do klína spadla skvělá partie. Vždyť Jiránek patří k obráncům, po kterých svého času toužila celá Evropa. Hrál v Itálii za Regginu, v Rusku za CSKA Moskva či v Anglii v Birminghamu. Na sklonku kariéry se vrátil do Česka, dnes působí v pražské Dukle.

Ani Kristýna není ale zcela neznámá a je klidně možné, že vám může být povědomá. Pozorný divák ji mohl vidět například na Nově, kde Ondrovi Sokolovi asistovala při předávání cen ve finále soutěže Tvoje tvář má známý hlas. V barrandovské televizi se objevila v seriálu Nebezpečné vztahy, v České televizi zase byla v pořadu Tajemství těla. „Zahrála jsem si i ve videoklipu pražské kapely Checkpoint, v dubnu se také mihnu v Ulici na Nově,“ doplňuje.

Černá se snaží uplatnit i jako modelka. Stála například před objektivem fotografa Nešo Matiće, stejně jako třeba Petra Svoboda, Inna Puhajková nebo Sabina Laurinová. Uvidíme, kam tedy povedou její další kroky, jestli se prosadí v herectví nebo v modelingu. Jisté však je, že o této mladé ženě ještě určitě uslyšíme. ■