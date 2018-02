Sexy hospodyňka bez podprsenky i nahota mezi růžemi: Takhle se na hudební scénu vrací Paris Hilton

Klip bude zajímavější obrazově než zvukově. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dědička hotelového impéria moc dobře ví, že její hlasové kvality nejsou příliš vysoké. K nevýraznému zpěvu tak musí přidat zajímavý obrazový materiál. Paris před 12 lety bodovala s hitem Stars Are Blind, na jehož úspěch by ráda navázala novinkou I Need You.

Ukňouranou píseň zveřejnila už loni, teď k ní natočila klip. Paris na svém Instagramu odpočítává dny do jeho premiéry zveřejňováním sexy fotek. Polepšená rebelka se v něm předvede jako retro sexbomba. K vidění bude jako hospodyňka, která pod zástěru nenosí podprsenku. Paris se inspirovala také oscarovým filmem Americká krása. Okopírovala ikonickou scénu, v níž Menu Suvari halí jen okvětní lístky růží.

Klip k písni I Need You bude nejspíš snesitelnější sledovat se zacpanýma ušima. Po zvukové stránce totiž nenabídne zdaleka tak zajímavý zážitek jako po té obrazové. ■