Monika Leová konečně vybírá svatební šaty: Bude za princeznu v krinolíně, nebo zvolí jednoduchý styl?

Monika Leová Super.cz

Poohlíží se i po svatebních šatech, o nichž ještě není stoprocentně přesvědčená. "Koukám se po střizích a po tom, co mi sedí. Vyzkoušela jsem toho opravdu hodně a o to je to těžší. Zatím si mezi těmi krásnými šaty nedokážu vybrat. Jsem sama zvědavá, po čem nakonec sáhnu," svěřila.

"Myslím, že nakonec zůstanu u nějakých hladších a jednodušších šatů, protože to ke mně i víc sedí. Pro mě je důležité, abych v těch šatech vydržela do rána, chci je mít na sobě i na oslavě. Takže by to měly snést ty šaty i já. Obrážím i svatební salóny, a kdyby tam náhodou nějaké byly, tak je vezmu. Ale myslím, že se nakonec uchýlím k variantě, že si je nechám ušít. Už jsem i oslovila návrhářku," míní Monika.

"I Martin si nechá oblek ušít. Momentálně řešíme barvu, jakou by měl mít. Tak snad nebude taky v bílém, to mi, doufám, neudělá," smála se Leová na konto svého snoubence Martina Košína. ■