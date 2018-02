Tohle jen těžko vydýchá! Kristelová dostala padáka z televize. Nahradil ji její úhlavní nepřítel

Kateřina odchází z televize, střídá ji Pavel... Michaela Feuereislová

Útočí na sebe na sociálních sítích, používají nejostřejší výrazy, nebojí se urážek a vulgárních útoků. Navzájem na sebe podávají jedno trestní oznámení za druhým. To, že ji v pořadu Aféry nahradí Pavel Novotný, je pro Kateřinu velmi těžké skousnout.

"Nepřísluší mi komentovat něco, co šíří nějaká Káťa prostřednictvím Instagramu nějakého oškubánka z Letné. Určitě bych se rád k moderování vrátil, ostatně přátelé a řada kolegů novinářů o mně ví, že svou vadu řeči jen předstírám. Moderovat Aféry by pro mě bylo velkou ctí, Heidi Janků i Michal Jagelka to dělali skvěle a je to velmi zajímavý formát. Podobná příležitost se neodmítá," řekl Super.cz Novotný.

Kristelová se snaží být nad věcí. "Já myslím, že je to skvělý výběr a Pavel Novotný bude stoprocentně lepší než já. Je to charismatickej, inteligentní muž," poslala v sms zprávě Super.cz Kristelová. ■