Z návštěvy se jí zvedal žaludek: Účastnice Výměny manželek přijela do bytu, kde nebylo čisté snad vůbec nic

Výměna manželek odhalila nánosy špíny. Video: archiv TV Nova

Logicky by se očekávalo, že manželky, které v rámci natáčení odjedou na zkušenou do jiné rodiny, po sobě zanechají vygruntovaný byt, aby si v televizi neudělaly ostudu. Lenka (37) se ale uklízením nezdržovala.

Na stejně starou Iwonu tak v Brně čekalo nejedno překvapení. V domácnosti, kde dělala náhradní manželku, si totiž na čistotu moc nepotrpí. Ať už se dočasná návštěva podívala kamkoliv, číhaly na ni nánosy špíny.

Iwona svou exkurzi zahájila v koupelně, kde objevila plesnivé koše na prádlo. „To je prostě hnus. Něco takového jsem v životě nezažila. Ta ženská prostě vůbec neumí uklízet. Je od rána do večera doma, tak co dělá?“ divila se hostující manželka, která se pustila do úklidu.

V kuchyni narazila na ulepený nůž a naprosto zaneřáděný sporák. „To už nemůžu říct ani neuklizeno, to je opravdu bordel,“ ohodnotila Lenčinu domácnost. Při prohlížení obsahu kuchyňské linky se jí udělala tak nevolno, že musela místnost opustit. Vydrží Iwona v tomto svinčíku celých deset dní? ■