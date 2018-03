Do očí se jí nikdo nedíval: Sexy zpěvačka přitahovala v rafinovaném modelu zraky mužů jako magnet

Krásná Italka Roshelle (22) je na globální pop-scéně relativním nováčkem. Foto: Super.cz / Profimedia.cz

Oproti ostatním začínajícím hvězdičkám, jimiž se to v hudebním průmyslu jen hemží, má však jednu nespornou výhodu. Není to sice její zpěv, o ten tu však ani tolik nejde. Devizou, kterou v klipech dobře prodává, je její výrazná tvář a téměř herecká mimika, kterou vládne. Její rytmické úšklebky jí totiž v roli hezké tvrďačky neobyčejně pomáhají. Ostatně, její hudební novinka What U Do To Me se v počtu posluchačů, kteří ho sdíleli v lednu na různých sociálních sítích, umístila podle statistik streamovací služby Spotify na celosvětově devátém místě.

Všimnete si nepochybně také proporcí těla této mladé Italky. Ostatně, na krásnou figuru vsadila právě i na nedávné premiéře dalšího marvelovského filmu Black Panther v Londýně, kam přišla v černém průsvitném overalu. Snahu udržet si výše popsanou image nyní potlačila a do objektivů se zahleděla naopak velmi uhrančivě. Zkrátka pro kamery velmi vděčný objekt. Volba outfitu byla navíc jasnou sázkou na jistotu. O téhle krásce ještě uslyšíme. ■