Hvězda Primy v slzách! Kláře Doležalové zemřela babička. Dožila se 95 let

Klára Doležalová se svojí milovanou babičkou Foto: archiv K. Doležalové

"Jsou chvíle, kdy se zastaví čas. Prostě to přijde. Říkáme "sbohem" a v hlavě tisíce vzpomínek. Ty nikdy nezmizí. Nikdy na Tebe nezapomenu. Tvůj otisk je ve mně navždy. Pozdravuj, prosím, v nebi dědu. Buďte zase spolu. Jako v mých vzpomínkách. Bolí. Sbohem," napsala Klára na svůj profil.

Její babička s rodným příjmením Popović zemřela v nedožitých 96 letech. "Byla to jedna z nejvýznamnějších překladatelek z a do srbochorvatštiny, napsala slovníky, konverzaci, překládala srbskou poezii. Veteránka 2. světové války. Do Česka přišla se svým mužem Čechem. Ona byla Srbka, ale celý život trvala na tom, že je Jugoslávka. V 50. letech byla pronásledována STB. Byla jako cizinka pod lupou," dodala smutně Klára. ■