Známá zpěvačka se odrazila ode dna, ale se stabilitou má problémy: Takhle sebou flákla na koncertě o zem

Kesha měla na koncertě malou nehodu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Už to vypadalo, že Kesha (30) má kariéru za sebou, loni se jí ovšem podařil comeback. Zpěvačka si ale po delší pauze na pódiu nepočíná moc sebejistě.

Když Kesha vystupovala v Dubaji, zničehonic sebou sekla o zem. Fanoušci byli nejprve v šoku a obávali se, že popová hvězda zkolabovala. Ta se však o pár vteřin později zvedla a jako profesionálka dokončila svou píseň We R Who We R.

V publiku se našel někdo, kdo pád pohotově zachytil na mobil. Všichni se tak mohli podívat, jak se Kesha svalila. Zpěvačka, která se kvůli sporu s hudebním producentem Dr. Lukem na několik let odmlčela, je opět připravená zaútočit na hitparády.

Na nedávném udílení cen Grammy zabodovala s písní Praying, která se stala neoficiální hymnou hnutí MeToo. Kesha v ní zpívá o své zkušenosti se znásilněním. Dr. Luke sice veškerá obvinění odmítl a soud mu dal za pravdu, popová hvězda však nadále trvá na své verzi příběhu. ■