Tyhle okaté sourozence znáte z Ordinace: Ale bráška se ségrou si zahráli i stejnou roli. Oba byli za holčičku

Karina a Daniel Rchichevovi Super.cz

Sourozenci si zahráli ve filmu Milada dceru titulní postavy v různých věkových obdobích. Daniel jako maličkou, Karina už jako teenagerku. Jak se Danovi hrála holka? "Bylo to něco nového, co jsem ještě nezkoušel. Docela sranda," řekl nám školák Dan.

Pro jeho sestru sice nebyla role náročná, natáčení ovšem rozhodně jednoduché nebylo. "Dokázala jsem se do toho nějak vcítit, ale to, co prožívala, bylo opravdu strašné. Takže náročné to bylo psychicky, ale fyzicky ne," míní Karina.

Jednoduchý osud nemají ani jejich postavy v Ordinaci v růžové zahradě, Eliška a Vašík Pokorní. "Měli jsme maminku, kterou hrála Dana Batulková, ale umřela nám. Takže se nás ujala Běla, tedy Zlata Adamovská, a bydlíme s ní a s panem Vlastimilem Zavřelem," upřesnila Karina.

A jak sourozenci při svém hereckém vytížení vůbec zvládají školní povinnosti? "Je to složitější, ale máme štěstí, že na nás ve škole tolik netlačí, chápou, že natáčíme, a docela nás podporují a snaží se nám vyjít vstříc," řekla nám Karina. Její bratr si ještě v pololetí odnesl vysvědčení s vyznamenáním, ona už to měla o trošku horší a pár trojek se našlo. "Ale na to, kolik toho mám, jsem to docela utáhla," dodala Karina. ■