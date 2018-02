Americká sexy modelka se zálibou ve svlékání opět nezklamala: Čistě přírodní ňadra skrývala jen pod rukama

Emily Ratajkowski nepatří k žádným stydlivkám... Profimedia.cz

Známá topmodelka Emily Ratajkowski (26) už zase vyrazila do práce, což znamená, že se její fanoušci opět mají na co dívat!

Rodačka z Londýna, která dospívala v Kalifornii, zapózovala v nové odvážné kampani pro módní značku DL1961.

A jak už jsme u této modelky zvyklí, opět se nechala zvěčnit nahoře bez. Emily sice na některých snímcích vypadá až moc pohuble, ale čistě přírodní ňadra má vskutku výstavní.

Až se nám nechce věřit, že své vnady nakonec zakrývala cudně rukama. I tak je ale úplně celá neschovala...

Emily se sice snaží prosadit i jako herečka, ale fanoušci ji znají především jako modelku, která se před fotografy rozhodně neupejpá a nebojí se téměř žádné odvážné, přesto však vkusné pózy.

Na filmovém plátně se objevila se například v thrilleru Zmizelá, kde hrála milenku Bena Afflecka či ve snímku We Are Your Friends. Letos se krásná modelka objeví v komedii s příznačným názvem I Fell Pretty. ■