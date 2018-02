Nezačínal jen zpíváním na ulici, živila ho i hezká tvářička. Co odpíchlo kariéru zpěváka, který vystoupí na Eurovizi?

Mikolas začínal v modelingu. Super.cz

„Modeling už je pro mě minulost. Pokud by mě měla oslovit nějaká značka, tak bych chtěl, aby to bylo pro to, co jde ze mě, a ne pro to, jak vypadám. To je právě ten důvod, proč jsem s modelingem skončil, protože jsem tam necítil možnost růst. Nedávalo mi to možnost se vyvíjet,” říká mladý zpěvák, pro kterého je důležité být sám za sebou.

Než Mikolas zběhl od modelingu k hudbě, pracoval v Miláně například pro módní dům Prada. Na tomto období shledává i pozitivní věci, přestože zatím zaznělo jen to negativní a některá média jeho vyjádření vytrhla z kontextu. „Hrozně moc mi to dalo. Jako mladý kluk jsem se naučil fungovat v cizím městě a postarat se sám o sebe. Poznal jsem díky tomu to, co chci dělat. To bylo to pozitivní,” říká Mikolas Josef, který pojede na soutěž Eurovize 2018 reprezentovat s vlastní písní Lie to Me. ■