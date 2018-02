Ve vztahu je sexbomba Slováková držák. Ke svatbě ji ale jen tak někdo neužene

Nela promluvila o vztahu s o rok mladším přítelem. Super.cz

Podle palcových titulků u jejich článků v bulvárů, či po nahlédnutí do jejich profilů na sociálních sítích byste si o Nele Slovákové (28) mohli myslet, že je to velmi přelétavá bytost. Opak je ale pravdou. Vítězka reality show Hotel Paradise o sobě hrdě prohlašuje, že je ve vztahu spíše stálicí.

„Nikdy jsem neměla krátkodobé vztahy. Mě to ani nebaví,” říká Nesla Slováková, která už chodí se svým o rok mladším slovenským partnerem Martinem tři roky. Brněnská sexbomba ale nezastírá, že i nad jejím vztahem s horkokrevným Slovákem se občas objeví nějaký ten mráček. „Samozřejmě taky máme občas Itálii,” říká.

Zatím to ale nevypadá, že by Nela a Martin svůj vztah posunuli na další úroveň. Ona žije v Česku, on na Slovensku a nadále to tak nejspíš zůstane. „Další úrovní vztahu je svatba a děti, což je taková tradice v Česku. Já jsem taková netradiční a nic neplánuju. Jsem na svém pomyslném vrcholu, mám dobrou práci, vydělávám slušné peníze, jsem zatím mladá, hezká a úspěšná, a tak se rozhodně na mateřskou nechystám,” říká rezolutně Nela Slováková. ■