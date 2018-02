Když to máš, tak to ukaž. Sexy spisovatelka parádně vystihla moderní verzi dekadentního rokoka

Bára Nesvadbová přípravy na maškarní bál nepodcenila. Michaela Feuereislová

Pravdou je, že v masce se Bára ocitla po mnoha letech. Jejím vůbec prvním kostýmem v životě byla Chytrá kmotra liška. „Mám ji moc ráda a od jisté chvíle i Janáčkovu Bystroušku. Lišky by se prostě neměly podceňovat. Není to žádný blbopes, je to liška,” smála se Nesvadbová, která má za sebou ale i bizarnější převleky. „Na maškarním jsem byla naposled na základce, kdy jsem šla za draka. Dělala jsem přední nohy a nevyhráli jsme. Ale fascinuje a baví mě představa převleku, být na chvíli někým jiným,” říká Nesvadbová.

Báru při vymýšlení tématu večera inspiroval slavný filmař. „Chtěla jsem dekadentní akci, která i velmi znuděné, na vše zvyklé hosty zabaví. Nesmírně mám pod kůží Kubricka a jeho Oči doširoka zavřené. Je to poslední film, který si pouštěl táta, než zemřel. Trošku jsem se bála, že někdo přijde za koťátko, nebo zajíčka, ale naštěstí takřka všichni pochopili, že je to o sexu, ne o legraci,” vtipkovala Bára. ■