Zadeček v bikinách jako dva kmínky: Simona Krainová je po dvou dětech bez plastik a má figuru teenagerky

Simona Krainová a její dokonalý zadeček Foto: instagram S. Krainové

Jak jsme předpovídali, nemuseli jsme dlouho čekat, než se na sociálních sítích modelky Simony Krainové (45) objeví nové fotky v bikinách. A je to tady. Simona s rodinou vyrazila na ostrov Zanzibar a při koupání v moři i oddychu na pláži se nechala zvěčnit.

Při pohledu na její zadeček musí skoro každá žena, ať už jakéhokoli věku, pouze závidět. Anebo taky zvednout zadek a zamířit do fitka nebo nazout běžecké boty, jak to dělá i sama modelka. Jinak by těžko po dvou dětech měla postavu teenagerky. O plochém bříšku, které předvedla na dalším snímku v mini šortkách, ani nemluvě.

I když v zimě na dovolenou k exotickým mořím nevyráží úplně každá, spoléhat na to, že špeky zakryjí péřové bundy, nelze do nekonečna. A Simona je důkazem, že se to dá zvládnout i v případě zaměstnané matky, která si nemusí k dokonalé figuře pomáhat plastikami. ■