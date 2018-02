Žádná vychrtlá koza, ale holka, jak má být: Vítězka Miss Czech Republic to předvedla v pořádném dekoltu

Kateřina Kasanová Super.cz

Katka totiž není žádná vychrtlá koza, ale dívka, která se může chlubit pořádným přírodním poprsím. Když tedy předváděla na poslední módní show návrhářky Natali Ruden (47), mohli se pokochat i pánové, kteří přítomným dámám dělali doprovod.

Katka se už pomalu chystá na mezinárodní soutěž, kam ji jako vítězku své soutěže Makarenko vyšle. Pochvaluje si, jak pečlivé přípravy jsou. A to už Táňa chystá další ročník, k němuž už příští týden začínají castingy v obchodních centrech po České republice.

Kasanová má po svém vítězství v soutěži i mnohem víc zakázek. "Mám toho opravdu hodně a do toho dělám ještě maturitu. Málo spánku, hodně práce, ale baví mě to. Zatím stíhám," řekla Super.cz. "Chystám se i do zahraničí, jedu na autosalon do Ženevy," prozradila.

Vzhledem ke kampani Me Too a přidruženým aktivitám bude možná jednou z posledních krásek, které podobnou akci svými půvaby ozdobí. "Já to slyším od vás poprvé. Mně nedělá problém, když jsem sexy oblečená a někdo se na mne dívá. Modeling beru jako koníček, baví mě, člověk toho spoustu pozná. A mužské pohledy mě neurážejí," uzavřela Katka. ■