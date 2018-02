Poznáte holčičku na fotce? Tady je důkaz, že moderátorka, která dnes slaví narozeniny, není brunetka od přírody

Jako blondýnku ji z obrazovky neznáme... Super.cz

"O rok starší, ale pořád plná dětských ideálů a radosti. Užívám si to, sice jsem zase o krok blíž kulatinám, které mnohé děsí, ale já myslím jen na to, že už budu slavit vždy jako maminka a na to se těším ze všeho nejvíc. Moc si přeju, aby vše dobře dopadlo a příští rok jsme slavili i malého Berana,“ směje se Gábi.



Že je těhotná, prozradila loni v říjnu, a to velmi originálně, když na svůj profil napsala: „Klokan přiletí v březnu“. S manželem Filipem čekají narození syna. „Jak my potřebujeme kluka. Milovala bych samozřejmě i holčičku, ale ultrazvuky mluví za vše. Je tam. A to hlavní, malý krásně roste, cumlá si spokojeně palec a moc rád o sobě dává vědět,” říká Gábi.

Těhotenství jí moc sluší a raduje se z každé chvíle. „Užívala jsem si návštěvu rodiny, kopance ideálně během oběda, tvrdnutí břicha a aktuálně gauč s naším psem Hugem. Nic zajímavého, a přesto to nejlepší, co může být. Rodina nade vše, pes nade vše, volno nade vše,“ popsala svůj víkendový den moderátorka, kterou i v osmém měsíci vídáme na televizní obrazovce s kolegou Romanem Šebrlem. ■