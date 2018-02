Skoro rok se fanouškům neozvala. Dříve problémová herečka zveřejnila fotku, na níž je k nepoznání

Amanda Bynes (vpravo) s kamarádkami Profimedia.cz

Amanda Bynes měla všechny předpoklady k tomu stát se velkou hvězdou. Kariéru zahájila už jako desetiletá holka a za filmy i svou vlastní show sbírala dětské ceny pro nejoblíbenější herečku. Jenže se to zvrtlo a místo vzestupu přišel pád.

Ještě před dovršením dvacítky stihla natočit své nejznámější filmy Co ta holka chce, Super náhradník nebo Královna ročníku, později už řešila spíš potíže s alkoholem, než slávu a přebírání cen. Několikrát byla zatčena za řízení v podnapilém stavu a poté, co chtěla podpálit svůj dům, putovala na psychiatrii. V takovém stavu ani nešlo dál budovat kariéru. Její fanoušci, kteří přes to všechno doufali v její návrat, se ale nakonec možná dočkají. Bynes už loni oznámila, že se chce k herectví vrátit.

V sobotu pak na svém twitterovém účtu po dlouhých deseti měsících sdílela novou fotku. Je na ní s kamarádkami na večeři a vypadá šťastně a spokojeně. Ohledně práce k ní ale nic nepřipsala. Budování fanouškovské základny je ale pomalu stejně důležité jako vztahy s producenty, PR manažery, castingovými režiséry…, tudíž i jen dát o sobě vědět, je krok vpřed.

Zástupce herečky ve čtvrtek pro magazín Page Six uvedl, že již dostala mnoho nabídek, ale čeká na tu pravou. Amanda by se prý ráda uplatnila v televizních projektech. Producenti údajně také uvažují udělat pokračování jejího kdysi populárního pořadu The Amanda Show. ■