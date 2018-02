Už nemá „čistý“ dekolt: Jitka Boho si nechala udělat nové tetování, zasahuje až k ňadrům. Líbí se vám?

Jitka Boho má nové tetování Foto: instagram J. Boho

Bývalá Miss, nyní zpěvačka a úspěšná účastnice show Tvoje tvář má známý hlas, je opravdu v srdci víc rockerka než modelka. A nejen v srdci, ale i na těle. To má ozdobeno několika tetováními a teď se Jitka Boho (26) pochlubila dalším kouskem do sbírky.

Příspěvek o tetování zveřejnila i na svém kanálu na YouTube, nikomu ho ale nevnucuje. "Je mi jasné, že každý nemusí být zastáncem tetování, proto je tohle nejspíš určené těm, kteří o něm uvažují a kteří už nějaké to tetování mají. Třeba i někoho inspiruji k novému kousku, ale určitě to vždy dobře promyslete," radí Jitka.

"Když začnete s tetováním, tak je to většinou tak, že jedno nestačí. Už když jsem šla do svého prvního, tak jsem si řekla, že chci taková tetování, která by ženu zkrášlovala, aby byla jemná a něžná a nevadila mi při mé práci, i když si vezmu šaty, a spíše podtrhovala krásu," svěřila.

Jitka už má na těle obrázků docela dost. Převažují černobílá tetování, jen jedno má barevné, prý už trochu vybledlé. První byla holubička na spodní straně pravého zápěstí, kterou si nechala udělat před pěti lety. "Je to symbol míru a vyzkoušela jsem si tím, jestli jsem schopná vydržet tu bolest," prozradila.

Následoval citát v latině ve znění: Záleží na tom, kdo jsi, ne na tom, co děláš. Ten má na spodní straně levé paže. Na zádech má malý nápis Music is my Religion, citát Jimmyho Hendrixe. Tetování má ještě na pravém ukazováčku, a to nápis Believe.

V tetování si pak dala pauzu, když otěhotněla a kojila. A nyní se rozhodla pro největší kousek. "Chtěla jsem ho pod prsy, měla jsem určitou představu, hledala jsem i na internetu. Ale jsem ráda, že jsem našla tatérku Verču, která mi vytvořila originální návrh. Opticky i ňadra zvedá," svěřila. To můžete vidět i ve fotogalerii. ■