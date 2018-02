Co kdyby šněrování ten hrozný tlak nevydrželo? Televizní hvězdička předvedla k prasknutí narvaný dekolt!

Podobnými outfity se Olivia snaží přiživovat svou popularitu. Ne vždy se však dostaví kýžený efekt. Profimedia.cz

Jinak velmi štíhlá blondýnka při výběru červené kombinézy, kterou si na valentýnskou oslavu do londýnského klubu Libertine oblékla, zřejmě podcenila velikost svých prsou. Pro přítomné pány muselo být napínavé během party sledovat, zda šněrování nepraskne a udrží dmoucí se ňadra tohoto objemu na svém místě.

Pokud to však byl úmysl a Olivia volbou tohoto outfitu chtěla své ženství podtrhnout, moc se to nepovedlo. Výsledek totiž naopak působil dost bizarně. Kdyby existovala sportovní disciplína přeplňování výstřihu k prasknutí, jistě by tato hvězdička držela na dlouhou dobu nepřekonatelný rekord. ■