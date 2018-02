Moderátor Primy den po vážné operaci moderoval zprávy: Musel mít silné léky proti bolesti

Tomáš Hauptvogel s kolegyní Terezií Kašparovskou Foto: archiv FTV Prima

Ještě ve středu ležel moderátor Tomáš Hauptvogel na operačním sále a hned ve čtvrtek už vysílal zprávy v přímém přenosu. Do televize dorazil o berlích.

Při loučení se s diváky ve studiu zpráv nezvládne stát, a tak se s diváky loučil u pultu. Pravou nohu, kterou má také operovanou, tak schoval za pultem po celou dobu.

"Bez injekcí proti bolesti to ale nejde. Přeci jen to byly poměrně velké kusy materiálu, a tím pádem i poměrně velké jizvy,“ prozradil Hauptvogel. "Na ruce zase přes kůži nahmatám šrouby, které drží dlahu. Stačí se trochu klepnout třeba o roh nebo o stůl a rána se přenese rovnou do kosti. Věřím, že bez želez bude veseleji,“ dodal moderátor.

Mělo by jít snad už o poslední zákrok po jeho vážné nehodě na motorce. Před třemi lety v dubnu mu osobní auto nedalo přednost a náraz ho vymrštil z motorky. Těžký dopad a vážná zranění si vyžádaly několik operací. Naposledy tento týden mu vyndali dlahu a šrouby. ■