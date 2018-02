Zemřel muzikant a herec známý ze seriálu Kutil Tim

Mickey Jones Michaela Feuereislová

Ve středu 7. února ve věku 76 let zemřel americký herec Mickey Jones. Magazínu Deadline to potvrdil hercův mluvčí. Jones skonal v důsledku dlouhodobé nemoci. Přesnější informace nejsou známy.

Popularitu Mickeymu Jonesovi přinesl film Bláznivá dovolená z 80. let a také ‚devadesátkový‘ sitkom Kutil Tim, v němž ztvárnil konstruktéra Petea. Účinkoval také v seriálu Strážce pořádku a ve filmech Total Recall, Smrtící bumerang či Penny se bojí.

V roce 2009 vydal autobiografii s názvem That Would Be Me, jenž odkazuje k jeho replice ve zmíněném Kutilu Timovi.

Za sebou měl nejen hereckou, ale i hudební dráhu. Jako bubeník vystupoval mimo jiné s Bobem Dylanem. ■