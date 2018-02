Odpůrkyně podprsenek vyrazila ven: Goldie Hawn (72) už zase vystavila na odiv své vnady

Goldie Hawn nemá ráda podprsenky. Profimedia.cz

Herečka si v babičkovském věku klidně vyjde do ulic jen tak bez podprsenky. A vůbec neřeší, co je a není vidět. Přesně tak ji už poněkolikáté zachytili fotografové v ulicích Los Angeles. Goldie se zkrátka s ničím nepáře a usedlý model by si snad nikdy neoblékla. Absence podprsenek je u této herecké hvězdy na denním pořádku.

Na filmovém plátně se energická herečka naposledy objevila loni v komedii Dámská jízda.

Předtím si několik let dávala hereckou pauzu, ale o to sladší comeback si pro své věrné diváky přichystala. Maminka herečky Kate Hudson (38) zkrátka do starého železa rozhodně nepatří. ■