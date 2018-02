Prošedivělý taťka od rodiny nezahálí a po čtyřech letech chystá novou desku: Takhle teď vypadá vítěz SuperStar

Vlasta Horváth Foto: archiv Vlasty Horvátha

V průběhu uplynulých čtyř let rozhodně nezahálel a pravidelně koncertoval po České republice. V nejbližší době chystá pro své fanoušky videoklip k novému singlu a na září připravuje vydání zbrusu nového a zcela autorského CD.

Když Vlasta Horváth před třinácti lety vyhrál druhou řadu Česko hledá Superstar, jeho život se obrátil o sto osmdesát stupňů. Díky oblíbené reality show, ale hlavně jeho talentu, se z něj přes noc stala obletovaná hvězda. Po čase se však stáhl do ústraní. A pro své rozhodnutí měl velmi prostý důvod. Rodinu.

„Zásadní změna nastala, když se mi narodila má dcera Linda. Ona byla najednou mou prioritou, a proto jsem se rozhodl, že se na nějaký čas stáhnu do pozadí, abych měl prostor a čistou hlavu se jí naplno oddat. Mezitím jsem však nezahálel a stihl jsem natočit a vydat třetí studiové album To máme znát, které vyšlo v roce 2014," svěřil se Vlasta, který podle svých slov nikdy nebyl tím správným večírkovým typem, tudíž mu noční život nechybí.

Ačkoliv je duší rocker, doma je nejen zodpovědný táta dvou holčiček, ale hlavně milující manžel, který se svou ženu snaží nezanedbávat. Jsou spolu už 23 let.

„Nemám žádný recept, jen se snažíme být vzájemně dostatečně tolerantní a naslouchat si. I po těch letech nebereme nic jako samozřejmost a snažíme se na našem vztahu neustále pracovat. Je to vlastně podobné jako v mé profesi. Když budu mít pocit, že je vše hotové a že už na sobě nemusím pracovat, tak to půjde do háje," míní zpěvák.

Své dcerky a manželku samozřejmě miluje, přesto před rokem své podkrovní studio přesunul do přístavby. Tam chodí nejen pracovat, ale také relaxovat. Někdy je to potřeba. A právě tam vznikaly i písně jeho nové desky, která vyjde v září.

„Vydání CD je naplánováno na konec září. Ještě předtím vypustíme do éteru nový singl, na který zanedlouho budeme natáčet videoklip. Je to píseň, která je věnována mému mladšímu bratrovi Martinovi. Jinak musím říci, že mám velkou radost, neboť se nám podařilo domluvit zahraničního producenta, který se postará o zvuk celého CD. Nové songy působí velice svěže a mají přímý tah na branku," prozradil Vlasta.

Klid ve studiu je ale nejspíš jenom dočasný. Sám zpěvák totiž přiznal, že jeho dcery mají ohromující potenciál pro hudbu. Do ničeho je ale nutit nehodlá.

„Někde v hloubi duše si určitě přeji, aby něčeho v životě dosáhly, ale jestli by to měla být právě profese zpěvačky, si nejsem vůbec jistý. Každopádně, pokud by to byla jejich vůle, asi bych s tím stejně nic nenadělal," uzavřel Horváth, který kvůli novému albu dokonce i lehce změnil vizáž. ■