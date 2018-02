Jedou naostro a tady je důkaz! Liška s Révaiem už měsíc brázdí na motorce Střední Ameriku, trenky pod kalhoty nenosí

Pavel Liška a Jan Révai v kalhotách proklatě nízko Foto: instagram Vandráci - Vagamundos (9x)

A to není všechno, jde totiž i o zatím nejdelší cestu, pánové by měli na dvou kolech strávit celé tři měsíce a projet celou Střední Ameriku. Začínali v Panamě, pokračovali Kostarikou, která jim propršela, pokračovali do Nikaragui, hlásili se i z Guatemaly, Salvadoru a Belize. A cesta je to opravdu punková.

Pánové s sebou nemají nic, co by neuvezli na motorce, přespávají pod širákem, před špatným počasím se nemají kam schovat a snad si to užívají. Každopádně dobrou náladu neztrácejí. Důkazem jsou i snímky, které postují. Nejvíc zaujal ten, kde ukázali, že přebytečné oblečení, jako jsou trenky nebo slipy, natožpak žiletku, s sebou opravdu nevozí a v kalhotách na půl žerdi se předvedli, skoro jak je pánbůh stvořil. Hashtagy příroda, zvířata, stromy, bobři mluví za všechno. ■