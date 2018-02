Švantnerová a Mottlová v plavkách! Posuďte sami, která má lepší zadek!

Nikol a Bára s právníkem Petrem Pečeným Herminapress

Tomu se říká ozdoba přebalu desky. Zpívající právník Petr Pečený si na obal svého nového alba s názvem Levák vybral jedny z nejkrásnějších a nejvíce sexy Češek - herečku Báru Mottlovou a Českou Miss Nikol Švantnerovou (24). Krásky svlékl do plavek a v hlavních rolích bude jejich dokonalé pozadí.

„S Petrem Pečeným jsme se seznámili loni na festivalu v Karlových Varech, kde jsem pokřtila pravé šampaňské, které do Čech s ing. Magorem ze Tří sester dováží, a to přímo chladící se ve vaně. Tehdy jsem sice zapózovala jen mezi lahvemi, ale on mi slíbil, že perspektivně se budu moci v tom šampáňu i vykoupat, takže já mu na oplátku splnila přání a ráda se spolu s Nikol s ním nechám zvěčnit na obálku jeho nového cédéčka,“ prozradila Mottlová.

"Jsem hnusnej a tlustej a levák vážně hustej,“ zapěl nám úryvek titulní skladby Pečený, leader své skupiny Doctor P.P. a hned se smíchem dodal, že to není sebekritika, ale umělecky pojatý příběh jednoho imaginárního drsňáka. Píseň pro něj složili František Soukup a Jakub Prachař, známí z kapely Nightwork, se kterými Petra Pečeného pojí dlouholeté přátelství. ■