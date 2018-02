Američanka se po porodu dvojčat stahuje do korzetu. Její pas má 46 centimetrů!

Necelých 46 centimetrů, tolik měří obvod pasu Američanky Diany Ringo. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

S nošením korzetu Ringo začala před necelými třemi lety, když jí po porodu dnes čtyřletých dvojčat Armanda a Lorenze zůstala ‚chlapská‘ postava.

„Když nosím korzet, připadám si velmi sexy. Nakoplo to mé sebevědomí, cítím se velmi dobře. Předtím jsem se svým tělem nebyla spokojená, protože jsem byla silná. Na tom není nic špatného, ale moje faldy nevypadaly žensky. Vypadala jsem jako chlap a tahle figura se mi nelíbila,“ uvedla. Pocit, když si korzet sundá, připodobňuje k svléknutí podprsenky. „Je to trochu úleva, myslím, že to je to správné slovo, ale zároveň to chcete dostat zpět, protože jste na to zvyklé,“ říká.

Její manžel Brett Ringo k tomu dodává: „Nejdřív jsem měl starost o její zdraví, tak jsem ji požádal, ať jde k lékaři. A ten řekl, že je všechno ok. Máme dohodu, že menší už nebude.“ Tak snad ji Diana dodrží. ■