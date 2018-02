Takhle dnes vypadá štramák, který se kdysi svlékal skoro v každém filmu: Kariéru mu zhatila vážná nemoc!

Josef Nedorost v dobách své největší slávy a dnes... Foto: Archiv České televize a Bontonfilm

V osmdesátých letech šel se svou vizáží elegantního kníratého floutka doslova z role do role, dnes už na ty chvíle ale může jen vzpomínat. Herci Josefu Nedorostovi, který svou mužnou postavu odhalil například ve filmech Pěsti ve tmě (1986), Bony a klid (1987), Anděl svádí ďábla (1988) nebo Playgirls (1995), změnila v devadesátých letech život vážná nemoc a herecká kariéra musela jít v tu chvíli zcela stranou.

Už jako kluka ho amatérsky bavila archeologie, a právě jedna taková výprava se mu stala osudnou. „Jednou pršelo a my jsme se potřebovali někde schovat. Šli jsme do kravína, kde zrovna dodojili krávy. Jedna paní mi nabídla, jestli se nechci napít mlíka. A já to bohužel udělal,“ vzpomíná na osudový okamžik Nedorost v pořadu 13. komnata.

Horečky a křeče se dostavily do tří dnů. „Jsem asi jeden případ ze sta, kdo měl klíšťovou meningoencefalitidu a neměl klíště,“ přiznává herec, který ochrnul, dlouho rehabilitoval v Kladrubech a trpěl i psychickými následky.

Dnes žije Nedorost v ústraní rodných Českých Budějovic v domku s maminkou. Stranou od velkého světa i hereckého dění. Výjimku učinil pouze jednou, když se po letech objevil ve filmu Bony a klid 2. Kdyby dnes nějaká herecká nabídka přišla, prý by se nebránil. „Určitě bych si to přečetl a myslím, že bych to vzal,“ prohlašuje herec. ■