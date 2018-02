Světlana Nálepková (57) předvedla v Boyardu udržovanou figuru: Podívejte se, jak si zařvala při setkání s krabem

Světlana Nálepková Video: archiv FTV Prima

Herečka je i s blížící se šedesátkou v dobré kondici, takže nabídku vyrazit do Pevnosti Boyard neodmítla, i když vlastně vůbec nevěděla, do čeho jde. „Soutěž jsem nikdy neviděla. Nebyl to pro mě dětský sen jako pro všechny ostatní. Kývla jsem na něco, o čem jsem vlastně moc nevěděla, co to je,“ překvapila Nálepková.

Svého rozhodnutí záhy litovala a ze soutěže chtěla vycouvat. Přátelé ji od Boyardu odrazovali, ale Světlana se nakonec zachovala statečně. „Řekla jsem si, že buď tam umřu, nebo to dám,“ popsala své odhodlání.

Na videu ji nejprve uvidíte s Davidem Křížkem v obří pračce, kde musela prověřit svou formu. Ještě zajímavější je její počínání v prostoru plném živočichů, jež musela sesbírat. Zejména s krabem si Světlana moc nerozuměla.

Nálepková se v Pevnosti Boyard předvede společně s o generaci mladšími zpěvačkami Olgou Lounovou (36) a Markétou Procházkovou. Sestavu doplní jachtař David Křížek a moderátor Vojtěch Bernatský. ■