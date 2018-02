Zpěvačka Tereza Mátlová už se těší na Fantoma opery: Opět předvede svůj hojně obdařený dekolt

Tereza Mátlová Super.cz

Za Terezou už nemusíme jenom do Ústí nad Labem, kde hraje v několika inscenacích. "Sice jezdím na vystoupení mimo Prahu, nedávno jsem zpívala v Košicích nebo v Karlových Varech, ale často také hostuji v Národním divadle, za což jsem ráda, hraju i v operetě Netopýr v Hudebním divadle v Karlíně. Užívám si to, že už jsem se konečně dostala i do dalších divadel v Praze," řekla Super.cz.

Má dokonce tolik práce, že letos s partnerem Františkem Janečkem (73) a dcerou Emily nestihli ani zimní dovolenou v teple v Dominikánské republice nebo na Floridě. "Ono je to i to složitější, že Emilka už chodí do školy, tak ji nemůžeme tak často uvolňovat. Škola je neúprosná, když Emilka chodí už do třetí třídy. Navíc to nedělá dobře ani hlasu. Ale měli jsme krásné Vánoce tady, změna je život. K moři pojedeme v létě jako všichni. A už se těším i na září, kdy zase začneme hrát Fantoma opery," vysvětlila Tereza. ■