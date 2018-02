Nikdo není dokonalý, ale můžete si dopřát své dokonalejší já. Svěřte se odborníkům ve FORMÉ clinic

Plastická chirurgie neztrácí od počátku vzniku své původní poslání, a to vracet lidem sebevědomí a radost ze života. Stojíte každý den před zrcadlem, které odráží nelichotivý obraz? Oteklé oči, zamračené čelo, povislé koutky úst, prohlubující se vrásky, ochablé paže, povolený zadeček…, a to jsme ještě nevyjmenovali každou část lidského těla, které umí tým specialistů FORMÉ clinic zdokonalit.

Nebojte se zeptat na všechno, co o plastice chcete vědět

Doba, kdy lidé raději tajili, že absolvovali zkrášlující zákrok, je minulostí. Dnes návštěvu plastického chirurga nikdo nevnímá jako rozmar nebo důvod ke studu. Možnost lépe vypadat není privilegium pro vyvolené a cítit se dobře ve své kůži si může dopřát každý, komu na sobě záleží. Plastické operace jsou téma, které ve vás může vyvolávat řadu otázek. Chcete být krásnější, štíhlejší, mladší a ve formě, ale místo toho, abyste své odpovědi hledali u odborníků, honí se vám hlavou zbytečné starosti a oddalujete rozhodnutí dopřát si konečně to, na co každou chvíli myslíte a po čem toužíte. Zdá se vám estetický zákrok nedosažitelný? Zapomeňte na obavy, že návštěva plastické kliniky znamená velký zásah do rodinného rozpočtu. Zkuste si třeba spočítat, kolik by vás stál např. face lift a kolik tisíců ročně utrácíte za drahé anti aging krémy, které jednoho krásného dne stejně přestanou fungovat. Bez debaty z toho vyjde, že plastika se vyplatí. Její efekt navíc působí mnoho let.

MUDr. Tomáš Beneš je specialistou na kombinované operace, které začínají být stále více populární i u nás. Výhodou je kombinace dvou a více zákroků pod jednou anestezií a jedna doba rekonvalescence.

FOTO: FORMÉ clinic

Možnosti a trendy v plastických operacích

Současná plastická a estetická chirurgie dokáže napravovat nedostatky, kterými vás obdařila příroda nebo známky přibývajícího věku. Každý člověk je nespokojený s něčím jiným a všichni nemáme stejné priority. Dnešní doba netoleruje plýtvání časem ani penězi, a proto je důležité mít možnost vybrat si zákrok přesně na míru. A co všechno si můžete na FORMÉ clinic dopřát? Větší a krásnější prsa, dokonalé pozadí, štíhlý pas, tělo bez nadbytečného tuku, vyhlazený obličej, vysněný nos a nesmíme zapomenout ani na omlazení vagíny… Nevíte, co nejraději? Potom si vyberte klidně víc partií najednou. Na kombinované zákroky jsou ve FORMÉ clinic přeborníci. A opět se dostáváme k tomu, že ušetříte čas i peníze.

Paní Yvetta a její omlazený obličej o několik let. Tohoto výsledku jsme dosáhli zákrokem Face a Neck lift. Operatérem byl MUDr. Petr Hýža.

FOTO: FORMÉ clinic

Bojíme se víc toho, co je pro nás neznámé

Máte stále ještě hodně otázek? Domluvte si nezávazně několik konzultací. Někdo se bojí narkózy, bolesti, nepohodlí, cizího prostředí nebo ztráty soukromí. Jiný si neumí představit, že si bude povídat i o velmi intimním problému s člověkem, kterého vidí poprvé v životě. To je pochopitelné, ale jakmile vstoupíte na pražskou kliniku plastické a estetické chirurgie FORMÉ clinic, zjistíte už na recepci, že jste v přátelském a téměř rodinném prostředí perfektně vybavené kliniky, kde jsou připraveni profesionálové s mnohaletými zkušenostmi nejen u nás, ale i v zahraničí. Týmu chirurgů vévodí primář MUDr. Petr Jan Vašek, specialista na hlavu a krk.

MUDr. Tomáš Beneš je zkušeným plastickým chirurgem FORMÉ clinic. Mezi jeho oblíbené zákroky se řadí augmentace, přenos tuku do prsou a hýždí, či abdominoplastika s liposukcí.

FOTO: FORMÉ clinic

Mýty kolem plastiky

Anestezie, obavy z bolesti nebo probuzení během zákroku, to jsou nejčastější důvody, proč lidé váhají s plastickou operací. Ve FORMÉ clinic se setkáte s jedním z nejlepších a nejzkušenějších anesteziologů u nás. Konzultace s MUDr. Alanem Svobodou vás během chvíle zbaví předoperačního stresu. Každý rád uslyší, že trendem dnešní anestezie je poskytnout klientovi ten největší komfort a ušetřit ho nepříjemných pocitů. Ať už se během svého pobytu na klinice potkáte s kýmkoliv ze sehraného operačního týmu, vždy můžete mít jistotu, že se dostanete do těch nejpovolanějších rukou.

Klinika FORMÉ je oblíbena i mezi zahraniční klientelou. Mario je mladý muž z Anglie, který podstoupil gynekomastii a abdominoplastiku s liposukcí. Tato přeměna ho přiměla k novému životnímu stylu v podobě zdravého jídelníčku a maratonu, který dnes uběhne.

FOTO: FORMÉ clinic

A co muži a plastické operace?

Plastické operace dávno nejsou fenoménem jenom ženského světa. I v našich krajích je naštěstí čím dál víc mužů, kteří velmi dbají na svůj vzhled. Pánové, kteří podstupují plastické zákroky, tak popírají zatím ještě rozšířený názor, že v Čechách je většině osob mužského pohlaví jedno, jak vypadá. To přestává platit a každý z nich může přicházet z jiného důvodu. Pro někoho je to přání prostě „jen“ vypadat mladistvěji, či nechuť navštěvovat posilovnu a v potu shazovat nadbytečná kila. Nebo zvětšená prsa, velký, a ne zřídkavý problém, který pány omezuje v mnohých radovánkách… FORMÉ clinic je místo, kde naleznete specialisty na každý nedostatek, s nímž si umí plastická chirurgie poradit. ■