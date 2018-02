Kladenský pelíšek je stále opuštěný: Jágrova holka se v letních sexy šatičkách sluní na dovolené v Mexiku

Veronika Kopřivová si užívá krásy Mexika. Foto: Super.cz/Instagram V. Kopřivové

Ještě než se Jágrova přítelkyně Veronika Kopřivová (26) zavrtá do Jágrova kladenského pelíšku, naplánovala si výlet z mrazivého kanadského Calgary do prosluněného Mexika.

Kopřivová si konkrétně vybrala lázeňské město Cancún a jak je vidět, sluníčko a letní teploty si nadmíru užívala a aspoň po delší době konečně mohla provětrat lehké šatičky.

„Cancún, tady jsem si užila krásné čtyři dny pouze sama se sebou. Já osobně nejsem milovníkem těchto letovisek plných all inclusive hotelů a turistů. Dle mého to nemá nic společného s cestováním, které miluji, takže jsem ráda, že jsem Cancún včera opustila a pokračuji dál. Těším se na pouliční tacos, burrito a další místní mňamky,“ pochlubila se Kopřivová, jež zamířila do letoviska Playa del Carmen, kde si dopřála nádhernou procházku městečkem, ochutnala místní zmrzlinu a navštívila muzeum slavné malířky Fridy Kahlo. Veronika zkrátka umí žít! ■